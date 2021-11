Iván Redondo: «No hi pot haver retrobament total sense Puigdemont»

, excap de gabinet de, ha defensat aquest dijous que "no hi pot haver un retrobament total [entre Catalunya i l'Estat] sense el president", tot i que ha reclamat al líder de Junts que digui si és "al costat de les solucions i no al costat del problema".Així ho ha assegurat en la presentació del llibre Moncloa: Iván Redondo. La política o l'art del que no es veu (Península) , del periodista, a la Casa del Llibre de Barcelona. L'exassessor del president espanyol ha indicat que la"encertarà si va cap al retrobament total".Preguntat per la periodista, que ha conduït l'acte, per si la situació de Puigdemont es va posar sobre la taula de Sánchez, ha recalcat que no ho pot comentar. Sí que ha volgut insistir en l'aposta per aquest "retrobament total"., ha remarcat.

