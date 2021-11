La sèrie infantil polèmica sobre «l'home amb el penis més llarg del món» arriba a Filmin

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Una nova sèrie infantil aterra a la. El servei, que té un gran catàleg de produccions per a infants i adolescents, acollirà una de les sèries més polèmiques destinades als menors dels últims anys:. D'origen danés, es tracta d'una ficció protagonitzada per un home amb ", "un membre llarguíssim i descontrolat". Filmin l'estrenarà demà, 5 de novembre, a la seva plataforma.En la seva estrena a Dinamarca, aquest mateix any,per un contingut que, a primera vista, pot no semblar per a menors. Per contra, els creadors de la sèrie asseguren que la ficció està recomanada per a nens d'entre 4 i 8 anys.Si et fa falta fer alguna cosa, ell amb ella podrà. La fa girar amb timidesa i salva el món amb rapidesa" és la lletra introductòria de la sèrie.El protagonista, que més aviat és un banyador, i el seu penis surt com una corda de les seves parts inferiors "per fer tota mena de coses". Des de confiscar gelats a nens, a preparar una barbacoa o barallar-se. Ell, com pot, intenta evitar-ho. La sèrie és de 20 capítols d'uns cinc minuts aproximadament.Per part dels responsables de la sèrie, defensen la intenció i el missatge que transmet el seu protagonista,"El més important és que al final ho fa bé i assumeix les seves responsabilitats", explicaven els seus creadors a les cadenes daneses.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor