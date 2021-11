Desnonen una família d'un pis de Barcelona quan la mare portava els nens a l'escola

Una família amb dos menors a càrrec que ocupava un pis propietat de l'ha estatmentre la mare portava la canalla a l'escola. Els fets s'han produït aquest dijous al matí al número 9 del. Ni els afectats ni el col·lectiu veïnal en el qual s'havien implicat, el Sindicat d'Habitatge del Raval, no havien rebut cap mena de notificació judicial prèvia.El motiu que explica aquesta situació és que elhavia demanat el desallotjament del pis en detectar-hi problemes de narcotràfic continuats que suposaven un maldecap veïnal i policial. Darrerament, però, elshavien marxat i hi havia entrat una nova família, que ha estat la desnonada.Fonts delsapunten que no tenen constància que aquesta nova família tingués cap mena de vincle amb cap fet delinqüencial. Tanmateix, el passat del pis en què vivien ocupant els ha acabat suposant l'. Un jutge ha executat el desallotjament com a mesura cautelar, deixant els habitants de l'immoble sense la comunicació prèvia habitual en casos de desnonaments.La regidora d'Habitatge i Rehabilitació del consistori barceloní,, ha reconegut que el motiu pel qual l'Ajuntament havia demanat el desnonament era la relació del pis amb la venda de droga. "Havíem rebut múltiples queixes veïnals", apunta, sobre els anteriors ocupants. Aquesta situació havia portat a la coordinació del govern del districte, el veïnat i els cossos policials. Fonts dels Mossos confirmen que durant "molt de temps" s'havia detectat activitat de narcotràfic i "" en aquell pis. També afegeixen que la policia té coneixement que els traficants havien marxat i havien permès que entrés la nova família. Des delplantegen la possibilitat que els delinqüents venguessin les claus a la nova família vulnerable que hi entraria.Fonts del col·lectiu pel dret a l'habitatge denuncien que treballadors desabien que s'havia instal·lat una nova família al pis municipal. De fet, asseguren que aquest dimecres, en el moment que dos agents de paisà han picat a la porta del pis per, el fill major d'edat que es trobava al pis es pensava que la visita era dels assistents municipals. La regidora Lucía Martín, per contra, nega que el consistori en tingués constància: "Els indicis que teníem en relació amb aquest habitatge era que s'estava produint una activitat delinqüencial". En el mateix sentit, ha subratllat que "els únics desnonaments que s'estan executant en parc públic són aquells que estan vinculats a activitats delinqüencials".Mentrestant, la família afectada pel desnonament per sorpresa busca ara una. D'entrada, els serveis municipals s'han fet càrrec d'oferir un allotjament d'emergència. Igualment, demà els activistes delpreveuen acompanyar els desnonats a l'oficina dedel barri per garantir que l'administració els busca una alternativa més ferma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor