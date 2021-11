Condemnen onze ultres de l'Espanyol a fins a tres mesos de presó per apallissar un aficionat

Unha condemnat onze joves que pertanyen a un grup d'aficionats de l'd'ideologia d'ultradreta a penes d'entre 1.800 euros i 3 anys de presó per apallissar un aficionat del mateix equip que formava part d'una penya ideològicament contrària, d'extrema esquerra. A més, se'ls prohibeix apropar-se al camp de l'Espanyol durant un màxim de temps de sis anys.El jutge els condemna per un delicte deamb l'agreujant d'abús de superioritat i motiu discriminatori. Els fets van tenir lloc el 2016, quan una vintena de joves relacionats amb el grup radicalvan agredir un aficionat d'ideologia oposada durant laEls condemnats hauran d'indemnitzar la víctima amb gairebéi hauran de pagar multes d'entre 1.800 i 3.600 euros. A dos d'ells se'ls condemna a. Tots ells tenen prohibit apropar-se al camp de l'Espanyol durant un període temps que va dels cinc anys als sis anys i mig.La víctima estava amb uns amics prenent una consumició en una caseta de la fira i van aparèixer una vintena de joves que, després d'una breu discussió, li van clavar unafent-lo caure al terra mentre continuaven donant-li cops de puny i puntades de peu. La víctima no va poder fer res més que intentar protegir-se fins que, finalment, va quedar inconscient. Només la intervenció d'alguns clients del local va aconseguir aturar els agressors.Com a conseqüència de l'agressió, la víctima va patir uni lesions diverses a la cara, a les cames i a un peu.

