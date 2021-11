La CUP vol que Marlaska es disculpi pels abusos de la policia espanyola i la Guàrdia Civil

Laha enviat una carta al conseller d'Interior,, i al ministre homòleg,, amb un seguit de "propostes" de cara la reunió de la Junta de Seguretat d'aquest divendres a Barcelona. La diputada al Congrési el diputat al Parlamentvolen, d'una banda, que Marlaska es disculpi pels "abusos" de lai lacontra la població catalana.La CUP hi inclou les tortures de l'operació Garzón del 1992 , o les que s'han produït "sense interrupció" a la comissaria de Via Laietana des del franquisme i fins l'actualitat. A més, els anticapitalistes volen que el ministre i Elena negociïn el traspàs de la comissaria de Via Laietana.La formació demana, "en pro de la reparació i la memòria històrica", que Marlaska "tingui la bondat de disculpar-se" pels abusos de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra la població catalana. A la carta, els cupaires recorden les batudes i els empresonaments per perfil ètnic alde Barcelona; la "violència i brutalitat" emprada tant l'1 d’octubre del 2017 com en la "majoria" de protestes on han participat els cossos policials de l’Estat; i altres "abusos" contra activistes com ara els casos dels "3 de Gràcia" o el cas del "23-S", entre d'altres.Finalment, els cupaires també posen damunt la taula la retirada de la Guàrdia Civil i la policia espanyola dels, i la dimissió del propi Marlaska per ser "un jutge condemnat de forma reiterada pels tribunals europeus com a encobridor de tortures per part de cossos policials".

