Les baixes temperatures han arribat a Catalunya una tardor més en un any en què els alts preus de l'electricitat estan passant factura a la butxaca de moltes llars. Aquesta tardor i a l'hivern engegar la calefacció serà més car que mai, per la qual cosa cal conèixer formes de mantenir la casa calenta sense arruïnar-se, com ara aquests 10 trucs per estalviar en calefacció.







Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor