Una multinacional xinesa d'automoció tria Catalunya per a la seva primera planta a Europa

El conseller Torrent en la visita a les noves instal·lacions de PXI Automotive, a Torelló Foto: Gencat

L'empresa multinacional xinesaha obert la seva primera planta europea per a la fabricació de peces per al sector de. La companyia, amb seu a, ha adquirit el 100% de les participacions de, una empresa catalana dedicada a l’embotició profunda de metalls i estampació en fred ubicada a).PXI Automotive ha fet una inversió inicial de prop d’en aquesta operació, que permetrà la continuïtat de l’activitat que es feia fins ara a la planta i el manteniment de tots els llocs de treball. A partir d'ara, l’objectiu és fer créixer la planta de Torelló portant-hi altres clients mundials del grup PXI Automotive i aprofitar “totes lesque es puguin establir”.En aquest sentit, l’empresa posarà en marxa aquest novembre un nou centre de producció a una nau a. Aquesta planta, amb una superfície de, es dedicarà a la fabricació de tub corbat i peces de mecanitzat, nous productes del catàleg, també destinats a l’automoció.El director general de la companyia a Espanya,, ha explicat que el fet que Catalunya tingui un clúster de l’automoció “destacat” ha estat “rellevant” per a la decisió de l’empresa d’establir-se en el territori. Fins ara, Mecàniques Troem exportava sobretot ai ai la previsió és que a partir d’ara s’augmentin les exportacions i els països de destí.Per establir-se a Catalunya i mantenir la plantilla, l’empresa ha rebut el suport de l’àrea d’atracció d’inversions estrangeres d’, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball de la. Aquesta unitat,& Investment, treballa des de Catalunya i des de la xarxa de 40 oficines exteriors per captar nous projectes d’inversió a Catalunya i assessorar les empreses estrangeres per facilitar el procés d’inversió.“Aquest és un exemple del model de reinversió industrial que el nostre país necessita, especialment en un sector tan important i estratègic com el de l’automoció”, ha assegurat el conseller d’, en la visita a la companyia. El conseller ha estat acompanyat de la directora general d’Indústria i consellera delegada d’ACCIÓ,PXI Automotive Spain tancarà el 2021 amb una facturació pròxima als, un 25% més que l’any passat. En els pròxims cinc anys, l’empresa preveu multiplicar per tres la facturació d’enguany i duplicar la plantilla, actualment de 29 treballadors. L’empresa té plantes productives a lai ai treballa principalment per a una quinzena de proveïdors d’automoció tipus Tier 1 (de primer nivell) a tot el món.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor