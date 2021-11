Oral antiviral #molnupiravir: We are ready to give advice to 🇪🇺 Member States so that they could make this new treatment available for emergency use, ahead of a marketing authorisation. #EMAPresser — EU Medicines Agency (@EMA_News) November 4, 2021

L'Agència Europea del Medicament (, per les seves sigles en anglès) ha avalat aquest dijous que els estats europeus demanin l'ús d'emergència de, la primera píndola oral contra la, abans de la seva aprovació definitiva per a ús comercial. En una roda de premsa, els responsables de l'organisme han obert la porta a que els països demanin utilitzar el fàrmac immediatament. Els estudis mostren que el fàrmaci ingrés hospitalari per a les persones de risc.La notícia arriba el mateix dia que el Regne Unit s'ha convertit en el primer país del món a aprovar aquest medicament. El fàrmac, creat per la companyiaestà recomanat per l'Agència Reguladora de Medicaments del país per a pacients que han donat positiu en un test i que presenten almenys un factor de risc per a desenvolupar una malaltia greu.Aquest és el primer tractament antiviral oral per al coronavirus que s'aprova a tot el món.decidirà aquest mes si n'aprova l'administració als seus pacients. Les últimes dades mostren que podriao de ser hospitalitzats per a les persones amb major risc de desenvolupar Covid-19 greu quan s'administra al començament de la malaltia.El mes passat el Regne Unit va arribar a un acord ambper a assegurar-se 480.000 tractaments de molnupiravir. La farmacèutica ha anunciat que espera produir 10 milions de cicles del tractament per a finals d'any i 20 milions més durant l'any que ve.​​

