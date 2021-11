Altres notícies que et poden interessar

El Regne Unit s'ha convertit en el primer país del món a aprovar lade. El fàrmac, creat per la companyia MSD/Merck, està recomanat per l'Agència Reguladora de Medicaments del país per a pacients que han donat positiu en un test i que presenten almenys un factor de risc per a desenvolupar una malaltia greu. Podria reduir a la meitat la possibilitat de mort i ingrés hospitalari per a les persones de risc.Aquest és el primer tractament antiviral oral per al coronavirus que s'aprova al món, ion aquest mes es decidirà si es dona llum verda a l'ús del molnupiravir. Les dades del mes passat van mostrar que podriao de ser hospitalitzats per a les persones amb major risc de desenvolupar Covid-19 greu quan s'administra al començament de la malaltia.El mes passat el Regne Unit va arribar a un acord ambper a assegurar-se 480.000 tractaments de molnupiravir. La farmacèutica ha anunciat que espera produir 10 milions de cicles del tractament per a finals d'any i 20 milions el 2022.​​

