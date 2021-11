Pimec alerta: l'augment del preu de les matèries primeres «ha vingut per quedar-se»

L'anuari de Pimec

Cañete ha constatat que hi ha sectors com el de l'automoció en què tot i tenir demanda no poden subministrar vehicles nous, en un país que és el segon fabricant de components, ha dit., ha afegit el president de la patronal, que ha recordat que fa unes setmanes un estudi de Pimec ja concloïa que més del 90% de les empreses patien un augment de les matèries primeres.El president de Pimec tambéperquè "es produiran oportunitats per a la relocalització de les empreses" a conseqüència de l'actual context i també dels "costos ocults", que també tindran en compte la petjada de carboni.Sobre l'augment del preu de l'energia, Cañete ha posat d'exemple la coordinació "eficaç i eficient" de les autoritats europees amb la vacuna de la Covid-19 i s'ha mostrat partidari d'una "actuació conjunta" per afrontar l'increment del preu de l'energia. Així mateix, ha exigit uns preus justos de l'energia i que es prenguin accions "exantes" i no "ex post".El president de la Pimec ha fet aquestes declaracions després de la presentació de l'Anuari, amb dades corresponents al 2019 que conclouen que les pimes representen el 99,8% de les empreses i que generen un 62,7% del VAB català sense incloure l'administració pública, defensa i Seguretat Social i un 68,6% de l'ocupació. L'estudi s'ha fet a partir dels comptes de 75.731 petites i mitjanes empreses.El director de l'Observatori de la PIMEC,per a les pimes però no tant per a les grans empreses. Fa dos anys, Catalunya comptava amb 533.247 empreses, de les quals el 99,8% eren primes, i d'aquestes, 224.870 amb assalariats (+0,2%), mentre que 1.015 eren grans empreses.L'acte ha comptat amb la presència delque ha reivindicat que treballs com aquests que enguany arriba a la 17a edició, són un "referent" també per a l'administració pública a l'hora de prendre decisions. En la seva intervenció, el conseller ha certificat que les empreses han d'afrontar la crisi de subministraments i l'impacte del preu de l'energia i ha defensat les ajudes de l'Executiu català "per no deixar ningú enrere".Amb tot, ha assegurat que els darrers indicadors apunten. En aquest sentit, ha reiterat que si es compleixen els pronòstics Catalunya batrà un rècord aquest any en exportacions, fins als 74.000 milions d'euros., ha comentat Torrent, que també ha recordat les bones dades de l'atur registrat de l'octubre, que baixen per primer cop en 15 anys.Torrent, per últim,i ha remarcat que les pimes "continuen sent vulnerables" i el 2021 ha continuat essent un any "dur i complicat" per les restriccions, els canvis d'hàbits de consum i la crisi de subministraments de primeres matèries i l'alt preu de l'energia. D'altra banda, ha situat la inversió, la formació i la innovació com a tres eixos sobre es quals ha de girar la transformació del model productiu de les empreses catalanes.