Biden, un any després: balanç d'una presidència tenallada

Fa tot just un any quecomençava a veure que se li escapava la presidència dels. Només 365 dies després, aquella onada de joves -i no tan joves- demòcrates que es van mobilitzar com mai en cap altra elecció comencen a veure que les esperances dipositades ens'estan escorrent. Les dades demoscòpiques són similars a les que tenia Trump durant tot el seu mandat: un 51% dels nord-americans suspèn Biden i només l'aprova un 43%.Dimarts a la nit, per exemple, hem vist com a l'estat de, una plaça que durant l'última dècada ha votat els demòcrates, ha canviat de color amb l'elecció del governador. Aquest canvi, encara que hagi estat per un estret marge -menys de dos punts-, no té per què ser definitiu per a les eleccions presidencials del 2024, però sí que és el primer toc d'atenció pels demòcrates i especialment per a Biden. El segon i més significatiu serà d'aquí a just un any, quan se celebrin les eleccions de mig termini, en les quals es renovarà tota lai un terç del, i on molt probablement es passarà d'una majoria demòcrata a les dues cambres a una majoria republicana. Això encara dificultarà molt més al president poder implementar la seva agenda legislativa, és a dir, complir amb les seves promeses electorals.Els republicans segueixen mobilitzats als nivells de fa un any, no han perdut base electoral, i la clau està en la desmobilització de les files demòcrates. El mandat de Biden i, de moment, no està aconseguint els seus propòsits. El pla de recuperació econòmica no ha estat aprovat tal com pretenien, sinó que ha rebut enormes retallades. Retallades que els han vingut, per cert, des de les mateixes files demòcrates. El seu pla contra eltambé s'ha quedat també a mig camí.Si a aquests dos fets, que no són gens menors, li sumem el fracàs de la retirada de les tropes d', el resultat és que els demòcrates estan passant per enormes dificultats. Si tot va com indiquen la majoria d'enquestes, l'any vinent perdran les dues cambres i la presidència de Bidenperquè totes les iniciatives legislatives xocaran contra el mur republicà al Congrés i al Senat.Com poden recuperar el terreny els demòcrates i retenir la presidència el? Sempre s'havia dit que el líder demòcrata Biden era un president de transició, d'un sol mandat, i els fets corroboren cada dia més aquesta possibilitat si els demòcrates volen retenir la. Molt probablement, per tant, necessitaran un nou candidat o candidata per a les properes eleccions. En els pròxims tres anys, a banda, han de ser capaços d'unir el partit. En aquests moments, la divisió entre l'ala més moderada i l'ala més d'esquerres al partit és massa evident, i els està fent perdre votacions a les dues cambres, sense poder implantar la seva afenda política. Això els està fent perdre credibilitat i fa perdre il·lusió als votants, fet que provoca laCom he dit sovint, el millor candidat intern no és moltes vegades el millor candidat extern. Els demòcrates han de buscar algú que sigui capaç d'unir el partit internament, però sobretot algú que tingui la capacitat de poder tornar a il·lusionar bona part de la societat nord-americana. Que pugui mobilitzar-los creant unaal seu voltant per intentar frenar una altra vegada el possible candidat dels republicans, que amb els resultats d'avui i els possibles resultats de les eleccions de mig mandat de l'any vinent, farà cada cop més previsible que sigui un altre cop Donald Trump.Caldrà estar expectants per veure com reaccionen els demòcrates en el pròxim any i si finalment la que era la gran esperança demòcrata, la vicepresidenta Kamala Harris, fa un pas endavant agafant més protagonisme i redreçant el rumb de l'administració Biden. L'objectiu?en els propers cicles electorals i així arribar al 2024 amb opcions de tornar a guanyar per als blaus -els demòcrates- la Casa Blanca.

