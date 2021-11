Denuncien que Netflix vulnera la llei per l'augment de preu de les seves tarifes

Una pràctica abusiva impedida per llei

podria ser una pràctica abusiva contra els seus usuaris. L'organització, defensora dels consumidors, ha denunciat la plataforma pel seu augment de preus de manera unilateral "sense fonamentar-la en motius vàlids expressament contemplats en els seus contractes amb els usuaris". A partir d'aquest mes, la majoria dels subscriptors de Netflix veuran com els seus contractes (si tenen els paquets) hauran vist modificat el seu preu.Des de la multinacional assenyalaven el mes passat que, els usuaris que ja tinguin una subscripció contractada, començaran a rebre notificacions per correu electrònic del canvi de. I així ha estat. En aquest escenari, Facua denuncia que aquesta pujada de preus a les seves tarifes respon a allò que preveu una clàusula inclosa als Termes d'Ús de la companyia que l'associació considera abusiva.El text estipula que des de Netflix "poden canviar els nostres plans de subscripció i el seu preu quan ho considerem oportú", sense vincular aquestes modificacions a cap motiu vàlid recollit als seus contractes amb els usuaris. Facua considera queper fer modificacions d'aquesta manera unilateral. Els arguments de Netflix per aquesta pujada de la tarifa és "per oferir més i millor entreteniment".L'associació deixa clar que aquesta clàusula s'ha de considerar com a abusiva perquè la companyia pretén atorgar-se la capacitat de modificar el contracte de manera unilateral, en qualsevol moment i basant-se en circumstàncies completament indeterminades. Una pràctica que,serà considerada abusiva quan "les clàusules que reservin a favor de l'empresari la facultat d'interpretació o modificació unilateral del contracte, llevat, en aquest darrer cas, que concorrin motius vàlids especificats al contracte".En aquest cas, però,vàlid ni fonamentat i això vulnera directament la legislació de consum. És més, l'article 82 de la llei esmentada abans assenyala també com a abusives aquelles clàusules que "vinculin el contracte a la voluntat de l'empresari" i "limitin els drets del consumidor i usuari".assenyala que "la validesa i el compliment dels contractes no es poden deixar a l'arbitri d'un dels contractants" i el 1.258 indica que "els contractes es perfeccionen pel mer consentiment, i des d'aleshores obliguen, no només al compliment del que és expressament pactat, sinó també a totes les conseqüències que, segons la seva naturalesa, siguin conformes a la bona fe, a l'ús i a la llei". Facua ja ha demanat alcontra Netflix per l'augment de preus.

