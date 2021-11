Salut demanarà eliminar la mascareta dels patis de primària

Altres notícies que et poden interessar

Un informe del Comitè Científic Assessor de la Generalitat per la Covid-19 conclou queal pati. El document serà entregat a Salut perquè el presenti al consell interterritorial, on les autonomies debatran si es modifica l'obligació actual a l'Estat.La decisió final depèn de Sanitat, que actualment obliga a portar mascareta sempre a l'interior i a l'exterior quan no es pugui respectar la distància de seguretat d'un metre i mig entre persones. Així, als patis es, però no quan es barregen entre elles.L'anunci dels assessors de Salut arriba dues setmanes després que la presidenta de Madrid,anunciés la retirada de mascaretes als patis de la seva comunitat. La decisió va suposar unque va portar Ayuso a retrocedir i acceptar que només s'elimini la mascareta als patis quan hi hagi la distància de seguretat entre els alumnes.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor