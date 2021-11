Un pescador es llença a un llac per fugir d'unes abelles i acaba devorat per piranyes

Del foc a les brases. Un home de 30 anys ha mort de manera tràgica quan pescava amb els seus amics en un llac del sud-est del Brasil. Segons han explicat els mitjans locals brasilers, les circumstàncies són surrealistes: l'home, amb un grup de companys, van fugir del llac quan un eixam d'abelles els va atacar quan eren al llac, pescant. Tots ells es van llançar al llac amb tanta mala sort que va caure en un banc de piranyes. Un d'ells no va poder escapar.



De fet, les autoritats policials treballen amb dues línies d'investigació: en el primer dels casos, l'home hauria mort ofegat sense poder sortir del llac per culpa de l'atac dels peixos carnívors. La segona hipòtesis és que les piranyes van provocar la seva mort de manera directa. Els altres dos acompanyants de la víctima van poder sortir il·lesos del llac. Per qüestions de dignitat i per la investigació en marxa, la policia brasilera ha decidit no divulgar la identitat de la víctima.

Els fets es van produir al municipi de. Brasil és un dels països del planeta amb més presència de piranyes, sobretot a la zona de l'Amazones.​​

