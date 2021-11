La majoria de la investidura aplana el camí dels pressupostos de Sánchez

pot respirar tranquil. Si més no, durant unes setmanes. El president del govern espanyol ha vist aquest dijous com la majoria de la investidura -ambi elal capdavant- ha tombat les esmenes a la totalitat alsi n'ha avalat la tramitació. Els comptes entren ara en la fase de la negociació definitiva abans de ser aprovats, si no es torces les converses en marxa, novembre al. Si Sánchez aconsegueix l'aval de la cambra, podrà enfilar la recta final de la legislatura sense necessitat d'aprovar els comptes l'any vinent: en tindria prou amb prorrogar-los per arribar a les eleccions del 2023.El debat, a banda de servir per constatar la distància existent amb el PP en política econòmica i la gestió de les aliances, també ha posat de manifest les divergències estratègiques entre ERC i Junts, socis a Catalunya però enemistats a Madrid. Els de van registrar l'esmena a la totalitat dijous de la setmana passada , malgrat haver negociat amb certa intensitat amb el govern espanyol, i van centrar la intervenció en el debat de pressupostos en carregar contra l'actitud dels republicans per haver tramitat els comptes "a canvi de res" . No hi ha hagut converses conjuntes amb la Moncloa, malgrat les múltiples peticions de Junts, que assegura haver demanat fins a tres vegades una reunió de coordinació que no s'ha arribat a celebrar mai.Gabriel Rufián, portaveu d'ERC a Madrid, ha acusat aquest dijous els de Puigdemont de "viure a Twitter" , una plataforma que coneix perfectament -són cèlebres alguns dels seus missatges, com aquell que feia referència aquan l'expresident de la Generalitat va optar, temporalment, per renunciar a la declaració d'independència i defensar la convocatòria d'eleccions l'octubre del 2017- i des de la qual canalitza bona part del seu discurs. Rufián ha volgut defensar l'estratègia negociadora del republicans, i ha posat en alerta el PSOE sobre la "gasolina" que els queda per acabar la legislatura, tenint en compteen les negociacions dels últims dies, que no sempre han estat plàcides.El català en la llei de l'audiovisual ha centrat les converses entre ERC i el govern espanyol, tot i que encara falta concretar la quota. Els republicans, com va avançar NacióDigital , aspiren a fixar que disposi de la meitat del contingut., encarregada de posar cara a la Moncloa en el debat de pressupostos, ha admès que el PSOE tenia reticències a l'hora de fixar la quota del català per. "No és un problema que el govern [espanyol] no tingui clar que constitucionalment té l'obligació de protegir la cultura i les llengües cooficials, és una qüestió molt més pragmàtica", ha ressaltat Montero des del faristol.Tanmateix, ha confirmat que existeix un acord amb ERC per protegir les llengües cooficials, una demanda compartida amb Bildu i amb el PNB. Junts també ho posava com a condició per negociar la no-presentació de l'esmena a la totalitat, però considera tou el pacte dels republicans amb el PSOE i dirigents del partit sostenen tant en públic com en privat que. Els nacionalistes bascos, per la seva banda, han aconseguit concrecions sobre l'ingrés mínim vital i han perpetuat l'aliança estable que mantenen amb Sánchez des de l'esmena a la totalitat del 2018. Tampoc el PDECat ha posat traves a la tramitació del comptes, i previsiblement els avalaran., president del grup parlamentari d'Unides Podem, ha aprofitat la seva intervenció per retreure a Junts que acabi votant el mateix que el PP i Vox, que han destinat el debat a carregar contra Sánchez i les seves aliances, especialment amb l'independentisme d'esquerres català i basc. Asens ha acusat Junts de "gesticular amb una retòrica grandiloqüent poc compatible incoherent amb el que fan a Catalunya", on -segons ell- el conseller d'Economia,, està "fent números" amb els diners que arribaran dels pressupostos generals de l'Estat. Els comptes catalans s'aprovaran dimarts vinent, però encara no tenen garantit el suport de la CUP

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor