Montero justifica la reticència del PSOE al català en audiovisual per por a «foragitar inversions»

La ministra d', ha justificat la reticència dela introduir la protecció dela la llei audiovisual per. "No és un problema de què el govern no tingui clar que constitucionalment té l'obligació de protegir la cultura i les llengües cooficials, és una qüestió molt més pragmàtica", ha dit Montero en resposta al portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián , aquest dijous al matí al debat de totalitat dels pressupostos generals de l'Estat de 2022. La titular d'Hisenda ha argumentat que es tracta d'una qüestió del redactat de la norma i de garantir que "no s'incorpora res a texts legals que pugui dificultar inversions".Tanmateix, Montero ha confirmat que s'introduiran quotes per protegir les llengües cooficials tal com s'ha acordat amb ERC per evitar que els republicans registressin una esmena a la totalitat. La ministra d'Hisenda ha confiat poder assolir unper tenir el seu vot a favor dels comptes públics.Montero ha agraït la "predisposició" dels republicans a negociar-los i ha afirmat que l'executiu espanyol. "No implica una renúncia per part seva" ni una "cessió" per part del PSOE, ha defensat la ministra d'Hisenda.Segons la titular d'Hisenda, el diàleg és una "obligació" per al govern espanyol i s'ho "pren seriosament" per, entre altres coses, "canalitzar" el conflicte català. Montero ha insistit que per a l'executiu dela protecció de les llengües cooficials és una "qüestió molt important". Montero ha lamentat que el debat sobre pressupostos s'acabi convertint en un espai en què "convergeixen" moltes negociacions i les "discrepàncies que es troben al llarg de l'any". Ho ha considerat "una mica injust".Tanmateix, la ministra d'Hisenda ha mostrat "predisposició" a dialogar ien les qüestions que ha traslladat Rufián, com és el cas de la llei audiovisual. Montero ha insistit que els PGE són "bons per a Catalunya".

