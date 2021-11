Salut preveu un Nadal «força normalitzat» i mascareta tot l'hivern

Altres notícies que et poden interessar

La secretària de Salut Pública,, ha afirmat que hi haurà un "cert increment" de casos de Covid en les setmanes vinents. Tot i això, ha dit que ara per ara la incidència és baixa i que la repercussió assistencial està molt controlada. És per això que creu que caldrà estar amatents durant tota la tardor i l'hivern, èpoques típiques dels virus respiratoris.Malgrat l'augment, Cabezas ha afirmat a RAC1 que la previsió és que el Nadal sigui "bastant normalitzat". D'altra banda, ha explicat que s'està estudiant a escala estatal l'estratègia de les terceres dosis, però ha apuntat que es podria seguir el mateix patró que amb les primeres, motiu pel qual els professionals sanitaris podrien ser un dels propers grups prioritzats.Cabezas ha afirmat que els preocupa l', ja que el coronavirus està adquirint ja estacionalitat i aquesta és l'època crítica pel que fa als virus respiratoris. Per això, alerta que caldrà estar amatents les pròximes setmanes i segurament fins al març.La secretària ha valorat la capacitat de fer tests diagnòstics de Catalunya i de detectar casos amb molt pocs símptomes. Ha afegit que tot plegat, i especialment per la vacunació, està permetent portar una vida "força normalitzada". Cabezas també ha dit que encara no està clar si la immunitat de grup estaria al voltant del 85% de vacunats i ha fet una crida als quea fer-ho perquè tenenen comparació amb un vacunat i tres més d'acabar hospitalitzat.Salut ha detectat entre setembre i octubre 18 casos de la nova variant delta plus. Cabezas ha explicat que representen un "nombre petit" del total seqüenciat i per això ha augurat que no substituirà a la delta originària.Pel que fa al futur de les mesures de protecció, ha insistit que lahaurà de continuar sent obligatòria en interiors. Pel que fa a les escoles, ha recordat que s'està a l'espera d'un informe encarregat al comitè assessor que s'enviarà més tard al govern espanyol.Sobre la possibilitat d'estendre ela sectors com la, ha assegurat que no està ara sobre la taula, però que. En tot cas, el comitè assessor està elaborant també un informe sobre les mesures necessàries per conviure amb el virus.​​

