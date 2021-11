Rufián defensa l'estratègia d'ERC i acusa Junts de «viure a Twitter»

El portaveu d'al, ha defensat aquest dijous que els republicans utilitzin "tota la seva força negociadora" a Madrid per "millorar la vida de la gent visqui on visqui". "Qui no ho entengui i ho qualifiqui d'inútil o de suport a canvi de res fa molt de temps que seu en un escó, molt de temps es mou en un cotxe oficial i molt de temps que viu a", ha afirmat en resposta a les crítiques dei la CUP. Rufián també ha aprofitat per advertir el PSOE dels efectes que genera la seva "" en la negociació. "Calculin bé les seves forces perquè no sé si els queda gasolina per a tant de viatge", ha dit.Rufián ha fet aquestes manifestacions durant la recta final delals pressupostos generals de l'Estat, que cauran gràcies al suport d'ERC i deal govern espanyol. El portaveu dels republicans ha dedicat la primera part del seu discurs a abordar la negociació sobre la quota per al català a la llei audiovisual. Ha recordat que ERC va estar "a quinze minuts" de presentar una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat."El PSOE deia que no a dues coses senzilles d'entendre: complir el pendent de l'any passat, per qüestió de credibilitat, i en segon lloc protegir i blindar el català, les llengües cooficials, en la producció audiovisual". De les dues condicions, segons Rufián, la que va costar més no va ser la primera, que són diners en beques i cooperació internacional, sinó en el segon, "que són drets" i que consta "d'establir una subquota dins de la quota"., ha dit, "perquè només a Catalunya el sector audiovisual dona feina a 26.000 persones"."No es demana que la segona temporada del Joc del Calamar es gravi a Vic, sinó simplement que un govern progressista no legisli en contra de les diverses llengües del seu propi país, i". En aquest marc, Rufián ha recordat que ERC és la mateixa formació que el 2019 i si no hi hagués hagut acord "hauria presentat una esmena a la totalitat en defensa dels drets lingüístics, culturals i socials".Ara per ara, ha afegit, "només s'ha superat la primera fase d'aquesta negociació", i "depèn del PSOE que es pugui superar la segona fase". El portaveu d'ERC ha retret al PSOE que pretengui articular els seus suports basant-se en la "por" que genera l'arribada al poder deli de. "Aquest temor a l'alternativa no és el que ens hauria de fer que nosaltres ho acceptem tot, sinó el que fes que vostès ho pactessin tot amb nosaltres", ha alertat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor