Detingudes set persones per l'agressió a policies locals durant la Festa Major de Tiana

Policies Locals de Tiana i @mossos han hagut de fugir de matinada cames ajudeu-me perseguits per una turba de gent a la Festa Major, després del concert al Parc Antic del Camp de Futbol. Hi han anat per un avís d’apunyalament que ha acabat sent fals. No consta cap servei sanitari pic.twitter.com/KWIpsCtxQW — Anna Punsí (@punsix) September 19, 2021

relacionades amb els aldarulls del 19 de setembre a Tiana (Maresme), quan tres policies locals van patir lesions pel llançament d'ampolles a la finalització d'un concert de Festa Major. Segons fonts policials, els detinguts són tots de fora de Tiana. En concret es tracta de veïns dei no es descarten més detencions, també fora del municipi maresmenc. Els fets que s'investiguen van tenir lloc a les quatre de la matinada, després que la policia rebés un avís per un possible apunyalament. Mossos i Policia Local es van desplaçar al lloc i en arribar van ser rebuts per una multitud amb actitud hostil.