L'Agència Tributària reclama l'impost ambiental del cotxe a un lleidatà mort fa 17 anys

Al·lucinant. La meva mare, vídua i que no ha conduit un cotxe en la seva vida, ha rebut a la bústia de casa seva una carta de l’Agència Tributària de Catalunya @tributscat. El que hi havia a dins us sorprendrà. OBRO FIL👇(1/6) pic.twitter.com/2uNd9Xfd5I — Jordi Guardiola 🎗 (@JordiGuardiolaF) November 3, 2021

de Catalunya ha reclamat l’impost ambiental d’un cotxe a un lleidatà mort fa 17 anys. La surrealista reclamació l’ha denunciat el periodista Jordi Guardiola, al qui el cas el toca d’aprop perquè l’afectat d’aquesta reclamació és el seu avi,Guardiola explica al seu compte de Twitter que la seva mare ha rebut la carta de l’organisme català en la que es reclama unde 73 euros, uns diners que s’apliquen a un Seat 600 i que va ser robat l’any 1995.El vehicle mai no es va recuperar ni donar de baixa, una solució que des de l’Agència Tributària insten a resoldre amb ladel propietari (l’avi de Guardiola) per complimentar els tràmits. Aquesta opció la farà la germana del periodista atès que no es podrà dur a terme com demanava l’Agència perquè Florensa va traspassar el març del 2004.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor