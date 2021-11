Elena i Marlaska aborden l'ampliació de la plantilla dels Mossos

El conseller d'Interior,, i el ministre d'Interior,, es reuniran avui aen la primeradesprés de tres anys. L'ordre del dia inclou com a punt central per al Govern, és a dir, del nombre màxim d'agents que pot assolir el cos. La part catalana és molt optimista i confia poder segellar l'acord en aquesta reunió després de setmanes de negociació. De fet, ahir a la nit algunes informacions donaven per feta l'ampliació. A mitjans de setembre Elena i Marlaska ja es van reunir aper parlar de la qüestió i aplanar el terreny.A dia d'avui hi ha, comptant amb les noves promocions que s'han incorporat al cos. El sostre és de, una xifra que no s'actualitza des de 2006. En els darrers quinze anys hi ha hagut un increment de població i noves amenaces per a la seguretat, i des d'Interior es constata la necessitat d'ampliar aquest sostre d'agents. "", assenyalen fonts d'Interior consultades per. L'objectiu és arribar als. També s'abordarà lai la, i quedarà per més endavant la jubilació anticipada dels Mossos o el traspàs de competències delcap alsLa trobada arrenca a les 11h i estarà presidida per. Comptarà amb la presència del secretari general d'Interior,, i del director general de la Policia,, i el cap d'Assessoria Jurídica d'Interior,. També hi serà el major,Per part de l'Estat hi serà el secretari d'Estat de Seguretat,, la delegada del govern espanyol,, i el director de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat,. També representants de la resta de cossos policials espanyols, lai laLa d'aquest divendres és la primera reunió de la junta de seguretat des del setembre de l'any 2018, amb el conseller. Fa tres anys, el ministre Marlaska es va desplaçar a Catalunya quan feia pocs mesos que s'havia aixecati encara amb l'impacte de l'empresonament del Govern i l'exili, i dels fets de la tardor de 2017. En aquella trobada no hi va ser el major Trapero, apartat del càrrec i pendent del seu procediment judicial que acabaria en La reunió de 2018 va servir per acordar la integració els Mossos al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) , una demanda que s'havia posat al centre del debat després de l', i també per vetllar per la convivència i la neutralitat de l'espai públic, en ple conflicte pels. Després, arran de la dinàmica electoral espanyola, la inhabilitació del presidenti la pandèmia, la junta de seguretat ja no es va tornar a reunir.

