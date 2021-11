El problema de l'assetjament escolar: més de 300 casos des del 2019 a Catalunya

Xifres que no són reals

del sistema educatiu català i un informe delscorrobora, a través de xifres, la immensa xacra que pateixen els infants i adolescents al país. La policia catalana ha quantificat, aproximadament un centenar per cada any. Des del cos han assegurat que treballaran per intentar impedir aquests maltractes.. L'impacte que hi ha sobre la víctima, les famílies i el seu entorn, que veuen aquest sofriment. Des de Mossos ens interessa analitzar-ho per fer contingut de prevenció", ha explicat el cap de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà dels Mossos d'Esquadra, el sergent Guillem Goset.Ell mateix ha relatat en declaracions als mitjans que per determinar que una persona està patint assetjament és fonamental la repetició dels fets en el temps i "que hi hagi una intensitat suficient perquè la persona sofreixi i no tingui la capacitat de sortir per si sola".(33,6%), a l'escola (25,7%) i en espais oberts o al carrer (25,3%), mentre que al domicili a través de xarxes socials o programes de missatgeria són un 14,2%.Durant aquests tres anysautors d'aquests fets -el599 han estat denunciats i dos van ser detinguts el 2020 per lesions i abusos sexualsTambé ha afegit que estan molt segurs que "de joves, adolescents i infants-físic, verbal o per internet-, i ha subratllat que la policia catalana vol fer un acompanyament de les víctimes des de l'inici.Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra han activat a partir d'aquest dijous, Dia Internacional Contra la Violència i l'Assetjament Escolar, una nova acció destinada a alumnes de primària i secundària per donar-los eines per detectar i prevenir les conductes discriminatòriesper sensibilitzar i evitar aquestes situacions, i Goset ha assegurat que la prevenció d'aquests fets i la detecció ràpida és essencial per evitar que els casos d'assetjament s'agreugin.Els Mossosque aquestes conductes "no són mai actes individuals, perquè moltes vegades participa un grup de persones on cadascú té un rol diferent i hi ha observadors que no participen directament en l'acció, però que el seu silenci contribueix a reafirmar l'actuació".

