Localitzat el detingut que va aconseguir escapar-se dels Mossos a Figueres

El fugitiu és un jove de 20 anys. Ahir al matí, els Mossos d'Esquadra el van detenir per un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat. No tenia antecedents. A la tarda, el noi va demanar que el visités un metge i els agents el van traslladar fins a urgències de l'hospital de Figueres.i la patrulla ja es disposava a encotxar-lo al cotxe policial, l'arrestat va clavar una forta empenta als agents i va fugir corrents. Un dels policies va caure a terra i, de la trompada, es va trencar la clavícula.Aquesta no és la primera vegada que passa un fet així. El mes de juny un pres del Puig de les Basses va intentar escapar-se dels mossos quan el duien a l'hospital perquè li fessin una visita mèdica. En aquesta ocasió, l'intern també va fugir mentre el feien baixar del cotxe, però la patrulla el va poder atrapar poc després.​​