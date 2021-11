L'aeroport del Prat recupera 39 rutes intercontinentals a 27 destinacions

LATAM torna a unir Barcelona i Brasil

a mesura que s'han anat relaxant les restriccions a la mobilitat. L'Àfrica és el continent amb més vols des de Barcelona, amb un total de 23 rutes a 14 destinacions, mentre que amb l'Orient Mitjà s'han restablert cinc destinacions amb set rutes, a l'Àsia una (Singapur) i al continent americà se serveixen set destinacions amb vuit rutes.La darrera incorporació ha estatAquest dimecres va arribar per primer cop al Prat des del març del 2020 i aquest dijous té previst sortir de nou cap al Brasil. Fins abans de la pandèmia, el Prat oferia mig centenar de destinacions intercontinentals.Segons dades consultades per l'ACN, alBarcelona torna a estar connectada amb Nova York JFK a través d'American Airlines -des de fa pocs dies- i Delta; a Nova York-Newark (United), a Miami mitjançant American Airlines, a Bogotà (Avianca), Buenos Aires (Level), Mèxic (Emirates) i la recent recuperada de LATAM a Sao Paulo. Level, a més, ja ha anunciat noves destinacions de cara a la temporada d'estiu com Boston, San Francisco i Los Angeles, i més a curt termini a Cancún i Punta Cana.Amb tot, elés el que concentra més rutes, un total de 23 a 14 destinacions. Es tracta d'Alger (Air Algerie, Vueling), Oran (Vueling), Casablanca (Royal Air Maroc, Air Arabia Maroc), Marràqueix (Ryanair, Vueling), Tànger (Air Arabia Maroc, Royal Air Maroc, Vueling), Nador (Air Arabia Maroc, Royal Air Maroc, Ryanair), Fez (Air Arabia Maroc, Ryanair), El Caire (Egypt Air), Tunis (Tunis Air), Banjul (Vueling), Dakar (Air Senegal, Vueling), Rabat (Ryanair), Agadir (Ryanair) i Oujda (Ryanair).Pel que fa ase serveixen cinc destinacions a través de set rutes: Abu Dhabi (Etihad), Dubai (Emirates), Amman (Royal Jordanian), Tel Aviv (El Al Israel, Vueling, Arkia Israel), Doha (Qatar).Fins abans de la pandèmia, l'aeroport tenia fins a. De fet, el CDRA va elaborar un Pla Estratègic per recuperar algunes rutes de forma prioritària, entre elles Nova York i Miami, que ja s'han restablert, però d'altres encara no com Atlanta, Chicago, Lima, Beijing, Shanghai, Hong Kong i Seül.Altres que falten per operar de nou són les que uneixen El Prat amb Santiago de Xile, Teheran, Islamabad o Lahore, entre d'altres, que es van posar en servei entre el 2017 i el 2019. En total, l'aeroport servia fins a 212 destinacions, incloent les de curt, mig i llarg radi.L'aerolínia LATAM ha recuperat aquesta setmana el volque operarà amb tres freqüències setmanals des de l'aeroport del Prat. El primer vol cap a la capital catalana va aterrar aquest dimecres al matí i aquest dijous farà el primer trajecte cap al Brasil.La companyia espera anar restablint freqüències gradualment l'any que ve des del Prat i tornar a les set que tenia abans de la pandèmia, quan la demanda també augmenti. Fonts de la companyia han apuntat a l'ACN que el gran objectiu és recuperar l'oferta prepandèmia, inclòs el volA banda de Sao Paulo -i Lima més endavant-, l'aerolínia no preveu obrir noves rutes de Barcelona cap a altres capitals sud-americanes, tot i que assegura que "sempre està atenta a qualsevol oportunitat que pugui sorgir".Segons la companyia, s'ha avançat el retorn directe dels vols entre les dues ciutats després de la reducció de les restriccions de mobilitat als viatgers entre Barcelona i Brasil. "Hem observat un creixement constant de l'interès dels europeus i brasilers pels viatges internacionals, principalment entre països oberts a qui estiguin completament9", assegura el director general de la companyia a Europa, Thibaud Morand.L'aerolínia ivan celebrar aquest dimecres al vespre la recuperació del vol entre Barcelona i Sao Paulo, interromput al març del 2020 per la pandèmia, en un acte amb representants de la Generalitat, la Cambra de Comerç, Aena i l'Ajuntament de Barcelona, tots ells membres del CDRA.

