Concentracions a diversos municipis catalans contra la violació d'una menor a Igualada

Concentració a Masquefa contra la violació d'una menor del poble a Igualada Foto: Ajuntament de Masquefa

Diversos municipis dehan convocat concentracions aquest dimecres a la tarda per condemnar l'que va patir una menor el passat divendres a la nit a Igualada (Barcelona). El president de la Generalitat,, i la consellera d'Igualtat i Feminismes,, han acudit a la concentració a lade. Verge ha condemnat l'agressió i ha advertit de la importància de no culpabilitzar les dones agredides pels fets: “”.Per altra banda, unes 250 persones s'han concentrat des de les 19.30 hores davant de l'Ajuntament de(Anoia), municipi natal de la jove agredida, i també s'ha fet un minut de silenci aquest migdia per mostrar, municipi on han tingut lloc els fets, també s'han reunit diversos centenars de persones per condemnar l'agressió i "qualsevol expressió de violència masclista", segons ha informat l'Ajuntament. Tots els grups municipals del consistori han signat aquest dimecres unque rebutja l'agressió, confia que la tasca de la policia porti a la detenció dels autors i que "es derivin totes lescorresponents".Per altra banda,, l'són alguns dels múltiples municipis catalans que també han convocat concentracions aquesta tarda, segons han anunciat els ajuntaments als seus respectius perfils de Twitter.Segons ha publicat El Periódico, la noia havia anat a laamb unes amigues, i de matinada un camioner la va trobaren un descampat. La menor estàa causa de la gravetat de les lesions que va patir a les mans dels presumptes agressors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor