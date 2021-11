Xavi: «S'han de posar d'acord, la meva postura és clara»

Tarda intensa per l'arribada deal. Hores després que el seu equip actual, l', hagi emès un comunicat en què afirmava "no poder deixar-lo marxar aquesta temporada", el tècnic català s'ha pronunciat amb un missatge molt clar: "".En declaracions a Esport 3 després d'un partit del mateix Al Sadd que ha acabat amb empat a tres gols, l'entrenador català també diu "no saber que passarà" però creu que és "" quin ha de ser el desenllaç de la negociació entre els dos clubs i espera "".Sobre el nou projecte que pretén encetar amb el Barça en els pròxims dies, Xavi ha volgut deixar clar una consigna: "No soc el". "És un tema de què torni la, hi ha unper fer coses; ens hem de deixar d'i remar en la mateixa direcció", ha afegit el que pot ser el futur tècnic del Barça.I és que tot i el posicionament oficial de l'Al-Sadd, a Qatar ja es comença a tenir coll avall l'adeu de Xavi. De fet,, jugador del club, ha confirmat que és l'últim partit en què és entrenat pel català: "Estem moltperquè Xavi se'n va després d'aquest partit", ha afirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor