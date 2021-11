Junts carrega contra ERC per tramitar els pressupostos «a canvi de res»

La portaveu deal Congrés,, ha criticat quepel fet d'haver renunciat a presentar una esmena a la totalitat contra el projecte. "Junts no dona els vots a canvi de res i res és el que han aconseguit aquells que els han donat xecs en blanc", ha afirmat Nogueras aquest dimecres a la tarda en el debat de totalitat dels comptes públics al Congrés.La portaveu de Junts ha defensat que la política és "útil si la practiques", però que el posicionament dels republicans permet que. "No ens hem trobat un govern disposat a negociar de manera seriosa", ha denunciat. Per a Nogueras, l'actitud de l'executiu espanyol és unai ha lamentat que no hi hagi "un mínim de propostes concretes" per a Catalunya. "Només hem trobat un", ha dit Nogueras, que ha lamentat que el govern espanyol té una, ha afirmat la portaveu de Junts, sobre l'acord assolit entre ERC i el govern espanyol per evitar el bloqueig a la tramitació dels comptes públics. "Mentre alguns segueixin donant suport a canvi de res, mai s'asseuran a negociar de forma seriosa i sincera a Catalunya", ha dit.Nogueras ha criticat que "es vengui com un gran assoliment" la possibilitat que hi hagi quotes per al català a lai ha lamentat que cada any el govern espanyolEn aquest sentit, la diputada també ha argumentat que l'execució pressupostària al Principat és baixa., segons la mitjana dels últims 10 anys", ha dit Nogueras. "Som a temps de fer pinya i passar a ser útils de veritat", ha afirmat la portaveu de Junts, que ha reiterat que l'independentisme hauria deLa ministra d'Hisenda,, per la seva banda, ha retret a JxCat la seva esmena a la totalitat. "No entenc el joc de Junts.no donant suport a aquests comptes", ha dit Montero en resposta a Nogueras. La titular d'Hisenda ha argumentat que l'esmena a la totalitat "no beneficia ningú" i "només fa el joc a la bancada de la dreta"., ha preguntat Montero a JxCat."Vénen a exigir", ha dit. Montero ha defensat que el govern espanyol va contactar amb JxCat per negociar-los i ha afirmat "rotundament" que els pressupostos són "bons" per a Catalunya. La ministra d'Hisenda ha dit que no és "lògic" que es vinculin els comptes públics a qüestions com "l'" perquè són qüestions "que".

