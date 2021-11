i too would also be standing in a stunned silence if i saw a wild boar steal a bag from international pop superstar shakira https://t.co/OXSAyg3TKI — hi my name is simon (@Simonjenkin) November 2, 2021

Altres atacs de senglars

, però aquesta vegada ho fa per. La cantant colombiana ha criticat en una entrevista a la revista de moda Glamour que, durant el seu " enfrontament" contra dos senglars mentre passejava amb el seu fill Milan pel parc de Collserola, laLa parella del futbolista del Barça, Gerard Piqué, relata que havien anat a fer un volta i es van asseure en un banc per menjar-se un gelat. Va ser aleshores quan els senglars els van "" i li van. "Vaig començar a cridar "Oh Déu meu! Oh Déu meu!" perquè s'estaven emportant la bossa cap al bosc amb el meu mòbil, les claus del cotxe... Tot dins!", exposa amb cert to d'incredulitat."(Els animals) Van començar a remenar dins la motxilla...i segur que per això estaven tan interessats", augura una Shakira que finalment va poder rescatar les seves. "Va ser una bestialitat", remata ara ja alleugerida després que ningú prengués mal.Davant l'de la cantant, hi ha hagut diversos usuaris a les xarxes socials que recorden els fets i defensen els ciutadans que es van quedar palplantats. Entre aquests, una piulada que té més de 200.000 likes i que llegeix: "si hagués vist un senglar robant una motxilla a una superestrella internacional del pop".Cal recordar que aquest estiu, durant el mes d'agost i amb pocs dies de diferència,. El primer episodi va tenir lloc al mirador de Montbau mentre una dona feia un pícnic. El segon a Vallvidrera, quan quatre senglars van rodejar una parella i els seus tres fills mentre intentaven arrancar-los les bosses que duien després d'anar a veure els Perseids. En veure que no podien, un d'ells va mossegar-li la cama al pare deixant-li una marca de cinc centímetres de profunditat. Així has de reaccionar en cas de topar-te amb un porc senglar ​​

