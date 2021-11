La caixa d'eines de Cuixart

Cuixart ja no és referent de res

Per Gustav el 4 de novembre de 2021 a les 08:51 0 0

Com tots els presos polítics Cuixart ha estat alliberat per Espanya amb condicions i tot el que fa i diu s'adequa a aquestes condicions. El seu empresonament va ser molt injust, en la meva opinió el més injust de tots els que es van produir, però aquesta injustícia no canvia el fet que ara el seu discurs és diferent, és més innocu per a Espanya... precisament perquè és Espanya qui li ha fet canviar. Penso que cap dels líders del 2017 ha estat a l'alçada, Cuixart tampoc, i que seria millor que marxessin a casa seva. Sincerament, un senyor que s'abraça a l'Iceta no sembla el més indicat per aconseguir la independència.