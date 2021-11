Colau reclama més finançament per a Rodalies i el transport metropolità

L'alcaldessa de Barcelona,, ha reclamat des demés finançament per ai per alperquè la ciutadania disposi d'una. Ha destacat com a factor positiu que les emissions contaminants a la capital catalana s'hagin reduït en un 30% des de l'entrada en vigor de laperò ha advertit, al mateix temps, que aquest mecanisme per si sol no resoldrà el problema i que, per tant, s'ha de potenciar el transport públic.Colau ha participat aquest dimecres en un acte sobre ciutats a la 26a(COP6). En un acte on també han intervingut l'alcalde de Londres,, i l'alcaldessa de Freetown,, l'alcaldessa de Barcelona ha reivindicat el paper de les ciutats per combatre l'escalfament global. "He vist un moviment de ciutats que és imparable", ha assegurat després de mantenir trobades amb diversos alcaldes a Glasgow.Colau ha assegurat que "amb poques competències i finançament" les grans ciutats estan "innovant amb creativitat" per fer "enormes transformacions" en. Així, ha tornat a reclamar als estats més recursos: "Si ens donen una mica més de finançament, som molt eficaces i àgils per fer canvis".L'alcaldessa de Barcelona s'ha centrat en transmetre un missatge optimista als dirigents polítics: "Que sàpiguen". Ha subratllat que la cimera del clima no només té el repte de reduir les emissions els pròxims anys, sinó de fer la transició climàtica amb justícia social perquè troba "inacceptable que aquests canvis augmentin, que ja és molt desigual"."Cal convertir la lluita contra el canvi climàtic en una gran oportunitat peri és completament possible", ha defensat l'alcaldessa de Barcelona.Davant l'emergència climàtica, Colau ha posat d'exemple Barcelona en tres aspectes: les, la-que veu com un model de com s'acompanya laamb justícia social- i la creació de l'empresa municipalSobre la gestió de l'energia, ha destacat que a Espanya està actualment gestionada per, fet que, segons la seva opinió, generaa milers de famílies, i "amb un model que continua apostant majoritàriament per l'energia fòssil i no per les renovables". En aquest sentit, ha ressaltat que a la capital catalana han estat creatius i han innovat amb la creació de Barcelona Energia: "La nostra ciutat s".

