Anna Gabriel liderarà un important sindicat suís a Ginebra

l, exiliada política it, serà l'encarregada de liderar el. La de Sallent ha aconseguit una important majoria de vots dels delegats de l'assemblea regional i començarà a exercir aquest nou càrrec a partir del dijous d'aquesta mateixa setmana. Així ho ha explicat el diari local, que ha pogut parlar amb Gabriel. "Els drets dels treballadors estaran al centre dels meus pensaments", ha augurat l'antiga líder dels anticapitalistes a la cambra catalana.És el primer cop que una dona dirigirà el sindicat en aquesta regió en tots els seus anys d'existència. Es tracta de l'organització sindical amb un major nombre d'afiliats al país europeu,. Gabriel forma part d'Unia a la regió de Ginebra des de fa més de tres anys, integrant part de l'equip directiu des de l'any passat. Segons explica el mateix rotatiu de Ginebra, l'exdiputada de la CUP és "una candidata de consens" per al sindicat i serà "una peça clau" a l'hora de liderar l'organització.Gabriel, a la Catalunya Nord, organitzat per Òmnium per celebrar el seixantè aniversari de l'entitat., Gabriel es va desplaçar des de Suïssa, on resideix des del 2018 un cop concretada la citació judicial del Tribunal Suprem per la seva implicació en l'1-O, per formar part d'un acte concebut per reprendre la unitat del sobiranisme.L'exdiputada anticapitalista es va asseure entre la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat. En la legislatura de l'1-O, van travar una relació política de confiança.

