El Govern anuncia una moratòria d'incineradores: ni se n'obriran de noves ni es renovaran les existents

📽️El cost ambiental del tractament de residus ens preocupa, però sobretot ens ocupa. Per això anunciem una moratòria d'incineradores de residus:

✅No se n'obriran de noves

✅No s'ampliaran les existents

✅S'elaborarà un pla de tancament i desmantellament de les que ja existeixen pic.twitter.com/HmQjLrpII2 — Teresa Jordà (@TeresaJorda) November 3, 2021

El Departament d'farà una moratòria d'infraestructures d'incineració de residus. La mesura implicarà no obrir noves incineradores, no ampliar les existents i establir un pla de tancament de les que estan en actiu. Ho ha detallat la conselleraaquest dimecres al Parlament, en resposta a una pregunta d'ERC.Tot plegat respon a una moció de la CUP-CC del març del 2020, que demanava "amb caràcter urgent" una moratòria per a residus urbans i industrials. Amb la moratòria s'aturaran els projectes deAquest punt de la moció es vas aprovar amb els vots en contra de Cs i el PPC. Jordà ha assegurat que la conselleria "té la intenció" de "caminar cap al residu zero".

