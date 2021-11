Els recents aiguats d’Alcanar, la borrasca Glòria de gener de 2020, la riuada del Francolí d’octubre de 2019 i d’altres episodis similars són exemples recents de com l’emergència climàtica produeix fenòmens extrems que poden tenir localment un efecte devastador, provocant la mort de persones i uns enormes costos materials.



Aquests episodis, i altres que succeeixen en l’entorn mediterrani, ens indiquen que l’emergència climàtica fa que se superin els registres històrics, amb rècords de pluja extrema. Es tracta de fenòmens molt locals i extrems, ràpids, sobtats, molt intensos, i que provoquen inundacions de zones urbanes amb carrers que en pocs minuts baixen com rius. El perill ja no es limita doncs als rius, rieres i zones properes, sinó que també afecta zones urbanes.



Hem vist com aquests episodis produeixen la mort de persones que han intentat travessar zones inundables o treure un vehicle d’un aparcament soterrat en el qual començava a entrar aigua.



La Tordera desbordada a causa del temporal Glòria. Foto: ACN



Protecció Civil ofereix consells, pautes i recomanacions d’autoprotecció que cal que la ciutadania conegui, independentment de la nostra edat o del lloc de residència. La família és un bon espai per compartir aquests consells i socialitzar-los, així com els grups d’amistat, la feina o l’escola. Els podeu consultar a

També cal que sapiguem si vivim, treballem o ens movem en zones inundables. El mapa de riscos de Protecció Civil ens permet saber si el lloc on vivim és en zona inundable: interior.gencat.cat/mapapc



Quins són els consells principals que hem de saber?



Cal respectar els tancaments preventius que les autoritats facin de punts inundables, encara que no hagi començat a ploure, poden inundar-se de forma sobtada. No creuis mai a peu ni en vehicle aquests punts ni les zones inundades: persones i cotxes podeu quedar atrapats o ser arrossegats amb poca aigua.



Si l’aigua comença a entrar en soterranis, encara que sigui poca, no baixis a treure el vehicle o altres elements mentre es mantinguin les pluges, es pot inundar de forma ràpida.



Evita aparcar a prop de zones inundables, rius, rieres o altres i en cas que es prevegi pluja, abans que comencin retira el vehicle d’aquestes zones i no intentis retirar-lo mai en el moment de les pluges abundats o inundacions.



Si ets en un edifici i es comença a inundar la planta baixa, desconnecta el corrent elèctric i si hi ha plantes superiors, pujar-hi. No intentis sortir a l’exterior si els carrers estan inundats.



Si vius en una zona d’alta inundabilitat has d’estar preparat a casa amb un kit d’emergència que inclogui una ràdio a piles, llanterna, medicaments habituals i còpia de la documentació personal i sanitària. Tingues identificat allò que podria ser imprescindible si has de ser evacuat.



Davant la previsió de pluges, neteja els embornals i desaigües de fulles o brutícies per evitar inundacions de baixos.



En cas d’emergència, truca al 112.



Episodis extrems i propers



Tot i que podem pensar que certs episodis extrems són propis d’altres continents, a Catalunya els darrers anys s’han produït fenòmens molt intensos i de forma força sovintejada, en un entorn afavorit per l’emergència climàtica. Per exemple, en diversos episodis recents s’han produït pluges tan intenses que en una hora arriben a acumular-se més de 100l/m2.



Són pluges torrencials que cap infraestructura pot drenar o canalitzar degudament i provoquen, de forma local, inundacions en pobles i ciutats, a banda de rieres i rius desbordats o amb crescudes sobtades, arrossegament de vehicles i altres danys. També es van produir acumulacions de 200l/m2 en 24 hores o de 300l/m2 en 36 hores, valors altíssims, que van provocar un episodi d’inundacions d’extrema gravetat l’octubre del 2018 al Montsià i que hem tornat a veure darrerament en els aiguats d’Alcanar d’aquest setembre de 2021.



En el cas del desbordament del riu Francolí, l’octubre de 2019, el riu, al seu pas per Montblanc va passar de dur mig metre d’aigua a 3,5m en cinc minuts, el que equival a una onada d’una força similar a un tsunami. La inundació es va estendre aigües avall fins arribar al mar, i hi va haver diversos morts. La força en aquests casos de l’aigua té un potencial destructiu enorme, arrossegant tot el que troba.



En el cas del Glòria, el gener de 2020, també es van assolir valors extrems. La força de l’aigua va provocar la caiguda de ponts viaris i ferroviaris a la Tordera, entre Malgrat de Mar i Blanes. Es va haver de confinar la població que vivia a la riba del riu Ter aigües avall del pantà de Susqueda a les plantes superiors de les vivendes pel perill de desbordament important. En total es van produir més d’11.000 incidents que van requerir l’activació dels serveis d’emergències (Bombers, policia, Protecció Civil, SEM, Agents Rurals...), i 137.000 alumnes van quedar-se sense poder anar a classe a causa del temporal.

Informacions addicionals:

Web de referència: de referència: interior.gencat.cat/consellspc

El Twitter de referència és Facebook Instagram instagram.com/emergenciescat/. Elde referència és @emergenciescat , a facebook.com/emergenciescat/ i a

El telèfon en cas d’emergència és el 112.

