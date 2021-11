CCOO i UGT convoquen una vaga a les càrnies de tot l'Estat

han convocat unaa tot l’Estat per als dies 25 i 26 de novembre i 3 i 7 de desembre per exigir undigne per a les persones que treballen al sector, davant l’estancament de les negociacions del conveni col·lectiu estatal de les indústries càrnies.Aquest divendres, 5 de novembre, CCOO d’Indústria de Catalunya ha convocat els delegats de totes les empreses que estan sota el paraigua del conveni estatal de les indústries càrnies a una assemblea per explicar-los la situació de les negociacions, quina és la proposta del sindicat i preparar la vaga. L’assemblea es farà ai comptarà amb la presència del secretari general de la federació d’Indústria de CCOO, José Antonio Hernández.Després d'del conveni col·lectiu estatal de les indústries càrnies, no s’han aconseguit avenços significatius que cobreixin les reivindicacions de les plantilles del sector. Malgrat alguna millora respecte al plantejament inicial, la patronal continua mantenint propostes que, segons els treballadors, lesionen els seus drets i no n'assumeixen les reivindicacions sindicals importants."Aquest procés de negociació hauria de servir per a fer un pas endavant en la campanya que CCOO està duent a terme des de fa anys per a dignificar les condicions laborals i salarials de tothom qui treballa al sector i posar fi a la precarietat", diu el sindicat en una nota.

