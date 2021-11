El conflicte del preu de la llet a Osona s'estén a Pascual

Pascual recorda que ha apujat el preu i que s'hi està treballant

Més males praxis i mobilitzacions

Nou conflicte a Osona per exigir un. Aquest octubre ha finalitzat el contracte entrei les cooperatives, que subministren setmanalment 250.000 litres setmanals a aquesta operadora. Ara, però, s'ha paralitzat laperquè les dues parts no arriben a unper fixar el preu. Actualment s'està negociant.Com ha passat en el darrer any, els ramaders osonencs insisteixen en un preu digne per vendre la llet a les grans operadores. Daniel Bassas, director general de la cooperativa Plana de Vic i portaveu de les dues cooperatives, remarca aque Pascual els paga 33,5 cèntims el litre i elssón superiors. La pujada de preu de les matèries primeres i dels subministraments han fet incrementar aquestes despeses.De fet, Bassas recorda que si fa un any "els costos de producció eren de 36 cèntims, actualment s'estimen a 39". En aquest sentit, també critica que Pascual és de les operadores "que està pagant pitjor".El portaveu apunta que "qualsevol alternativa a Pascual suposaria encarir més el preu", ja que el punt de recollida de llet es troba a, molt proper a les explotacions que formen part de les cooperatives osonenques.Fonts de llet Pascual remarquen que aquest setembre han apujat el preu de la llet a tots els ramaders de manera "" sense haver estat reclamat pels proveïdors, "com a mostra deamb tots ells". Tot i això, no concreten quina ha estat la pujada de preu. Segons el representant de les cooperatives, l'increment ha estat de només un cèntim.Pascual reitera que s'està conversant amb les dues cooperatives, amb les quals porten treballant estretament 25 i 16 anys. "Estem treballant per trobar unaper ambdues parts. La nostra voluntat és seguir col·laborant amb elles, ja que són proveïdores de referència, amb les quals mantenim una llarga i fructífera relació des de fa molts anys", conclouen.Cal destacar que mentre no s'arriba a un acord pel preu, els ramaders segueixen portant-los llet i Pascual segueix recepcionant-la.El portaveu de les cooperatives explica que després de laque ha fet el sector pels preus de la llet, "els operadors han fet una mica de moviment", però remarca que és insuficient. De fet, remarca que Mercadona encara no ha apujat els preus de la llet, tal com havia anunciat D'altra banda, apunta que des que han començat l'any, quatre explotacions de les cooperatives ja han plegat. De fet, una d'aquestes "se n'ha anat a Pascual" perquè els ofereix un millor preu i "és".Per totes aquestes "males praxis", Bassas apunta que els sindicats dels ramaders, com Unió de Pagesos i JARC, estan preparant unaen contra aquest nou conflicte pel preu de la llet.

