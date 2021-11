​Talent, perseverança i esforç per arribar a la universitat

Cinc dels becats són de Catalunya:

El 20% dels universitarisper poder accedir a l'educació superior. En aquest context, la Fundació ”la Caixa” ha impulsat per primera vegada undestinades a, però ambLa primera edició del programa ha atorgat. Joves amb talent que, amb, van aconseguir de mitjana una nota final de Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior de 9,74 sobre 10. Ara, amb l'ajuda de la Fundació ”la Caixa” s'han assegurat poder continuar la formació a la universitat.(Barcelona) va estudiar al IES Montserrat i ara està cursant el grau de Filosofia, Política i Economia a la Universitat Pompeu Fabra.(Vic) va estudiar a l’Institut la Plana i també ha pogut accedir a la Universitat Pompeu Fabra per estudiar Dret.(Lleida) va estudiar al Samuel Gili i Gaya i ara està cursant el grau de Medicina a la Universitat de Barcelona.(Tarragona) va estudiar al Institut Antoni Marti i Fanquès, i ha pogut accedir a la Universitat de Barcelona per fer el grau d’Estudis Literaris.(Reus) va estudiar a l’Institut Josep Tapiró i també ha accedit a la Universitat de Barcelona per cursar el grau de Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració.L’objectiu principal d’aquest nou programa ésen l’accés a la formació universitària i oferir, alhora, un suport integral a l’estudiant que li permeti desenvolupar al màxim el seu potencial i assolir l’excel·lència acadèmica. Això té un impacte positiu, no només per a ells mateixos, que podran accedir a la formació universitària que vulguin i tenir més oportunitats en el futur, sinó també per al seu context familiar, afavorint un ascens social del seu entorn.Aquestes noves beques de la Fundació ”la Caixa” inclouen unaque permet als estudiants tenir una dedicació plena als estudis, com també unper adquirir material i equipament informàtic. A més d’aquestes dotacions econòmiques, el programa també preveu unper a estades internacionals, cursos d’idiomes i un programa d’acompanyament i formació en habilitats transversals per dotar els estudiants de les competències necessàries per assolir l’excel·lència acadèmica.Els programes de beques de la Fundació ”la Caixa” són reconeguts peldels seus processos de selecció. L’avaluació i la selecció de les sol·licituds d’aquest nou programa de beques s’han desenvolupat en règim de concurrència competitiva.El procés ha comprès: una primera fase de preselecció, en la qual es van escollir els 150 candidats amb més bona nota d’expedient, i una segona fase, en la qual els candidats preseleccionats van ser convocats a una entrevista personal davant d’un comitè d’avaluació extern, que va escollir els 50 candidats que complien millor els requisits establerts en aquesta convocatòria de beques.