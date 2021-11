L'Estat reparteix 500.000 euros en ajudes als partits tot i que només n'havia pressupostat 350.000

Elsrebran aquest any 500.000 euros en, malgrat que els pressupostos del 2021 només preveien una partida de 350.000 euros per a aquestes ajudes. Així consta en un decret publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat que ha difós Civio , segons el qual els socialistes s'endurien 144.431,1 euros (sumant les aportacions ali el) i el, 104.558,4 euros (a banda dels 2.763,2 euros del PP-Foro).Són subvencions que es reparteixen de formadel novembre de 2019. D'aquesta manera,ingressarà 77.763 euros i, 66.331 euros -incloent totes les seves confluències-, i, 35.092,8 euros. Pel que fa als partits catalans,rebrà 18.603,2 euros del Ministeri, per damunt dels 11.274,9 euros per ai els 5.251,7 euros per a la. En tot cas, Civio recorda que aquesta no són les úniques subvencions de l'Estat per a partits i subvencions, ja que altres àrees com la de cooperació internacional també en reparteixen.Les subvencions previstes per al 2020 ascendien a 450.000 euros, per bé que finalment només se'n van executar 341.000. Per a aquest any, per tant, semblava que la partida es reduïa, però finalment no ha estat així. De cara al 2022, el projecte de comptes repeteix els 350.000 euros vigents, però pot tornar-se a inflar com aquest any. Lluny, en tot cas, de les quantitats de fa uns anys, i és que el 2011 es van arribar aen ajudes als partits i les subvencions.

