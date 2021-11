Un grup d'encaputxats torturen el fundador de Tuenti i li roben la seva fortuna de bitcoins

El fundador de l'antiga xarxa social, ha denunciat ser víctima d'un assalt, intent de segrest, tortures i robatori al seu domicili de Madrid. Diversos agents de la policia judicial del cos nacional espanyol investiguen l'incident que s'ha produït aquest dimarts a la tarda. El creador de la plataforma ha denunciatque hauria entrat de manera furtiva al seu pis de la capital espanyola i li han robat diversos dispositius com telèfons, tauletes i ordinadors.Dentzel ha explicat als policies que ldurant diverses hores per intentar fer-lo confessar les contrasenyes de tots els seus comptes, en especial les carteres de bitcoins, on ha assegurat que hi guardava una petita fortuna de desenes de milions d'euros. Segons ha pogut saber, els fets s'han produït en un carrer molt cèntric de Madrid, a. Diversos veïns han estat testimonis de la marxa furtiva de diverses persones amb les cares tapades i encaputxades.Hores després, els agents de la policia espanyola van poder constatar les circumstàncies dels fets un cop es van presentar al pis de la víctima per comprovar diverses qüestions de la investigació. A Dentzel li van fer diversosi li van aplicar descàrregues elèctriques amb un Taser.i va trucar a la policia.Tuenti va ser una xarxa social amb un gran impacte a l'estat espanyol.gràcies a una versió de Facebook que va tenir molt d'èxit entre les generacions joves de tot l'Estat. El 2016 va vendre la xarxa social a Telefónica, que va decidir clausurar-la.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor