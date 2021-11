Sanitat retira lots de dos medicaments per superar el límit d'impureses

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (), del Ministeri de Sanitat, ha informat de la retirada diversos lots dels medicamentsper contenir impureses per sobre del límit. El seu titular d'autorització de comercialització ésEls lots retirats són els següents:- Coaprovel 300 mg/25 mg comprimits recoberts amb pel·lícula, 28 comprimits (NR: 98086024, CN: 656037), data de caducitat 31/01/2023.- Coaprovel 300 mg/25 mg comprimits recoberts amb pel·lícula, 28 comprimits (NR: 98086024ip, CN: 723683) els lots FT027 i el, amb data de caducitat 31/01/2023.- Coaprovel 300 mg/25 mg comprimits recoberts amb pel·lícula, 28 comprimits (NR: 98086024ip2, CN: 727428),amb data de caducitat 31/01/2023.- Coaprovel 300 mg/25 mg comprimits recoberts, ((NR: 98086024IP1, CN: 727260),, amb data de caducitat 31/01/2023.- Karvezide 300 mg/25 mg comprimits recoberts amb pel·lícula, 28 comprimits (NR: 98085024, CN: 656038),, amb data de caducitat 31/01/2023.L'AEMPS ha demanat ladels lots afectats i la seva devolució als laboratoris per les vies habituals. Així, es recomana que la gent que en tingui a casa no se'n prengui i els retorni.​​

