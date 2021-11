Els hospitals es mantenen estables i els contagis freguen els 500

CONTAGIS 1.005.034 (+480) INGRESSATS 339 (-1) UCI 86 (+1) DEFUNCIONS 24.016 (=) Rt 1,13 (+0,03) REBROT EPG 56

(+1) VACUNACIÓ DOSI 1 5.983.406 (+1.536) DOSI 2 5.146.414 (+1.790) Actualització: 3/11/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.983.406 (+1.536) 84,9% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.880.740 (+1.932) 83,3% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 30.831 (-7.918) Actualització: 3/11/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.391.257 (+204) REBUIG A LA VACUNA 102.898 (+99) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.861.727 Dosis Moderna/Lonza: 1.361.577 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.176 Dosis Janssen: 347.793 Actualització: 26/10/2021

Les xifres de les persones ingressades als hospitals catalans, amb una pandèmia que manté la seva tendència durant aquesta setmana. De moment no hi ha cap indicador que hagi variat de manera significativa pel pont de Tots Sants, però en els pròxims dies es podria traslladar a les dades que facilita Salut.L'Rt puja tres centèsimes a Catalunya i se situa en 1,13, mentre que el risc de rebrot augmenta un punt i ara és de 56. El Departament de Salut ha notificat una persona hospitalitzada menys a causa de la Covid-19 en les darreres hores, amb un total de 339, i l'ingrés d'una persona més a l’UCI.per culpa de la pandèmia.En les darreres horesi el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.026.En paral·lel, s'han notificat 468 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 926.174.Des de l'inici de la pandèmia, el Departament de Salut ha administrat 5.983.406 primeres dosis de la vacuna contra la Covid-19, 1.536 més que en l'anterior balanç, i 5.146.414 de segones, 1.790 més. En paral·lel, ja s'han administrat 160.176 terceres dosis, 14.910 més que fa 24 hores. La pauta completa arriba a un total de 5.880.740.​​

