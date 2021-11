El Departament de Salut ha comunicat a l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, al Vallès Oriental, que el dia 28 de setembre va rebre la notificació deprocedents deabatuts al municipi.El consistori ha emès un comunicat en què, tot i no donar més detalls, insisteix en la importància d'de carn no controlada sanitàriament "atès que l’existència d’animals infestats suposa unde la triquinosi dels animals a les persones". També recorden que "restaurants i minoristes han de poder acreditar documentalment la procedència de la carn de caça silvestre que comercialitzen".I, pel que fa a ladestinada a l’autoconsum per part dels caçadors, s'ha de "sotmetre a un control analític previ per tal d’assegurar l’absència de triquines".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor