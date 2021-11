Facebook eliminarà el reconeixement facial

Anunci transcendental en el món de la tecnologia.de tots els seus dispositius i de la seva xarxa social principal. Així ho ha anunciat aquest dimarts l'empresa que lidera, que esborrarà dels seus servidors més de 1.000 milions de registres de les cares d'usuaris i persones que han fet servir qualsevol dels productes dei han quedat emmagatzemats en els seus servidors.Encara que el reconeixement facial era un servei que s'havia d'activar per part de l'usuari a través de la xarxa social, Facebook ha rebut fortes crítiques des de la seva implantació.Segons ha explicat el vicepresident per a Intel·ligència Artificial del gegant tecnològic,, "en poques setmanes" ja no s'identificarà amb nom i cognom de les fotografies a les persones que fan servir Facebook. Des de l'empresa assumeixen que existeix "una preocupació social" per aquest servei perquè encara no existeix "una regulació específica" sobre el tema". Només un de cada tres usuaris ha activat el reconeixement facial., segons les previsions de Facebook, ja no existirà el reconeixement ni tan sols per a les persones cegues. S'eliminaran les notificacions i les recomanacions entre contactes en el moment de penjar una fotografia. Des de la multinacional, però, no especifiquen quan quedaran esborrades totes les cares que mantenen guardades en els seus servidors.​​

