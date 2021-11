Rufián admet que ERC no té «cap» garantia del compliment de compromisos per part del PSOE

, cap de files d', ha admès aquest dimecres en una entrevista a Catalunya Ràdio que no té "cap garantia" que el PSOE complirà amb els acords als quals s'ha arribat per evitar l'esmena a la totalitat dels republicans als pressupostos generals de l'Estat. "En política ets el que aconsegueixes", ha remarcat Rufián, que ha apuntat que als socialistes se'ls ha "d'obligar" a fer el que s'ha pactat, en la línia del que fan tambéi elal. L'entesa amb el PSOE ha de blindar, en principi, el percentatge de català en la llei de l'audiovisual. Rufián, en tot cas, ha indicat que l'alternativa a negociar amb el govern espanyol és el "no-res", el "silenci" o "uns tuits", en referència implícita a Junts, contra qui no ha volgut fer cap comentari després queacusés ERC de "regalar" el seu suport.Segons ha pogut saber, els republicans reclamen que la quota de català de les plataformes a la carta siguidel que es reservi per a llengües de l'Estat. Encara no s'ha entrat al detall numèric, però sí en l'argument que s'ha d'anar més enllà dels termes quantitatius i apuntalar també els qualitatius, és a dir, laque tenen els productes doblats o subtitulats en català. "Estem parlant de més de 26.000 persones a Catalunya que treballen en aquest sector. Hi ha un component social, a banda de la cohesió que suposa la llengua", ha indicat Rufián, que ha acusat el PSOE de brandar l'espantall de l'extrema dreta."La negociació serà exclusivament amb ERC, i la quota la decidirà ERC. Això és un tema nuclear, i tant de bo estiguéssim més acompanyats en aquesta lluita", ha remarcat Rufián, que ha revelat que els republicans van estar a"Amb la llengua serem inflexibles", ha remarcat el portaveu d'ERC a Madrid, que ha evitat situar un percentatge concret de quota per al català, perquè les converses estan en marxa. "El PSOE no fa, sinó que se l'obliga a fer", ha apuntat Rufián, que ha remarcat que, responsable de la llei de l'audiovisual, no ha participat en les reunions. La negociació contrarellotge que es va produir la setmana passada no va permetre que s'anés més enllà del compromís per part del govern espanyol de reservar un percentatge que garanteixi laen llengües cooficials (català, castellà i euskera), una aposta que fins aquell moment no s'havia verbalitzat. En la interlocució amb la Moncloa i, més en concret, amb el ministre de la Presidència,, ERC va intentar blindar un compromís més específic que és el que a hores d'ara continua en discussió. "Ara hemverbalitzat", expliquen fonts implicades en la negociació, que transcorre de manera discreta.L'esborrany de la llei, que s'ha de cenyir a la directiva europea, fixa que unde Netflix, HBO o Disney+ ha d'estar reservat a obra europea i que la meitat sigui per alo altres llengües cooficials. Els republicans celebren que, per ara, de facto, s'ha aconseguit-caldrà veure el redactat final-, fet que garanteix la presència del català, però ara falta acordar en quina proporció. El moll de la negociació Moncloa-Govern se centra en què aquesta quota per a llengües de l'estat espanyol es reparteixi a parts iguals entre el castellà i les llengües cooficials.

