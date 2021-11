El jove que va matar la mare a Ripoll tenia simbologia nazi a l'habitació

Amenaces amb una ballesta

La investigació apunta que. L'anàlisi de l'escena del crim i les proves recollides al domicili indiquen que la primera arma era una navalla automàtica amb la que el sospitós hauria causat diverses ferides a la dona.L'atac hauria començat a l'habitació on el sospitós dormia i on hi teniai altres armes. Una de les ganivetades va ser a l'esquena i la fulla es va trencar i va quedar allotjada al cos de la víctima, on aquest dimarts l'han localitzat els forenses que li han fet l'autòpsia a la dona de 46 anys. Després, l'agressor hauria agafat una segona arma blanca amb la que va rematar a la mare agredint-la al cap i al coll.Aquest dimarts els forenses han feta la víctima a l'Institut de Medicina Legal. Els resultats provisionals de l'anàlisi forense, la inspecció ocular del domicili que van fer la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra i les proves que la policia científica va recollir al pis indiquen que el sospitós va atacar la seva mare amb dos ganivets diferents.La dona havia passat la nit fora i va arribar a casa, a, diumenge cap a les nou del matí. Aleshores, va anar fins a l'habitació on dormia el seu fill de 19 anys. La investigació apunta que el jove hauria atacat la víctima amb una navalla ja a dins l'habitació. Com a resultat de l'agressió, aquesta arma es va trencar i la fulla va quedar allotjada al cos de la víctima.es va dirigir cap a l'entrada del domicili per demanar ajuda. Segons la reconstrucció dels fets que ha fet la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos, l'agressor hauria perseguit la mare i l'hauria tornat a atacar, ara ja amb una segona arma blanca, a la zona del cap i del coll. Els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida.que, segons el testimoni d'un veí, va marxar poc després que el fill fugís. Aquest jove es va presentar voluntàriament a comissaria diumenge a la tarda mateix i les primeres hipòtesis indiquen que no va tenir res a veure amb l'atac perquè en aquell moment estava dormint en una altra habitació.El fill de 19 anys teniaSegons fonts properes al cas, l'hauria amenaçat amb una ballesta. A l'habitació on dormia i on hauria començat l'atac a la mare, hi tenia simbologia nazi i, també, altres armes.El sospitós va fugir després de presumptament perpetrar el crim. Els Mossos d'Esquadra el van detenir aquest dilluns a una zona boscosa de Les Llosses. El detingut s'ha acollit al seu dret a no declarar davant dels Mossos i passarà aquest dimecres a disposició judicial. També està previst que declarin el jove que era al pis en el moment dels fets i el veí que va veure part de l'atac ja a l'entrada del pis.

