, al municipi dedel Pallars Sobiràés el poble més alt de Catalunya, situat a. Tanmateix, l'Institut d'Estadística de Catalunya situa al capdavant de la llista de municipis més alts del país, a la Cerdanya, amb 1.539 metres;, amb 1.471 metres; i, al Ripollès, amb 1.444 metres. Això ha portat a l'alcalde de Soriguera,, a reivindicar el seu municipi com el més alt de Catalunya si es té en compte que Rubió és dins del seu terme.L'alcalde considera que l'i creu que per fer aquesta estadística s'hauria de considerar tots els pobles del municipi, i en el cas de Soriguera en són 14. A Rubió, de fa anys, ja hi ha un rètol delque indica que és el poble més alt de Catalunya. Aquest cartell recorda que, a més de Rubió, hi ha altres pobles a Catalunya que també es troben per sobre els 1.500 metres.Els pobles habitats més alts de Catalunya que segueixen a Rubió són, al municipi d'Alins, amb 1.649 metres; la Bastida de Cerdanya, amb 1.662 metres; El Port del Compte, al Solsonès, amb 1.644 metres o Montgarri, a la Val d'Aran, a 1.640 metres. Fondevilla ha dit que ser el municipi més alt de Catalunya no deixa de ser unde Rubió, on ja hi ha un jardí de roques, un restaurant i a molt pocs metres el despoblat medieval de. Un jaciment arqueològic excavat en alçada més gran de Catalunya on hi ha restes de l'Edat de Bronze, restes medievals, així com ceràmica de la Guerra Civil.L'alcalde de Soriguera conclou que no es pot determinar quin és el municipi més alt de Catalunya solament prenent la mesura de la capital de municipi. En aquest cas, assegura, el llistat hauria de ser de les capitals de municipi més altes de Catalunya. Per contra, considera que s'hauria de prendre les mesures de tots els nuclis poblats del país i determinar d'aquesta manera el poble més alt de Catalunya i a quin municipi pertanyen.L'Idescat diu que la font de les dades és l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Si no es té en compte solament el poble habitat més alt de Catalunya i sí qualsevol punt del terme, el qualificatiu del municipi més alt de Catalunya correspon al municipi, on hi ha la, el cim més alt del país amb 3.143 metres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor