Així és el poble holandès que no s'ha vacunat contra la Covid

Vaccination coverage map of the Netherlands. One area stands out…Urk.



23% fully vaccinated.



Which is the weirdest place in the Netherlands since the whole town is very religious & anti-government. A couple of months ago youths set a COVID test facility on fire in public view. pic.twitter.com/C5E6F9IDhP — Sawtooth75 (@Sawtooth_75) September 9, 2021

Al municipi d'Urk, una petita ciutat de pescadors del Mar del Sud (l'enorme mar interior al centre dels Països Baixos),Aquesta petita localitat suposaLa població és calvinista i practicant: el 95% va a l'església regularment. Aquestes creences els porten a pensar que les vacunes interrompen les accions del "Creador",En aquest peculiar poble tenen la seva manera pròpia de parlar,. Això també els ha empès a pensar que, a més, el seu poble és el triat per Déu per sobreviure. A la pràctica, però, un percentatge molt alt de la població té problemes genètics perquè tot i que tots són parents consanguinis, se segueixen reproduint entre si.Una família amb els vestits tradicionals.- Font: PinterestL'última característica d'aquesta comunitat és la presència constant de drogues. Gairebé totes les famílies posseeixen un vaixell que, de manera no oficial, s'utilitza recurrentment per al narcotràfic. Encara que la població de la zona ho nega,Aquesta localitat pesquera també afirma que la seva, basada gairebé exclusivament en, és una altra de les raons per les quals un 38% dels residents d'Urk tingués anticossos, una xifra elevada però insuficient.​​

