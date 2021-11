Apujar cotitzacions per garantir les pensions a la generació dels «baby boomers»

El govern estatal planejaals treballadors per fer front al sistema de, amb la vista posada a la jubilació de la(la més nombrosa i nascuda entre finals dels anys cinquanta i finals dels setanta) segons ha avançat El País i han confirmat a l'ACN fonts sindicals.Elestudia dos mecanismes per poder tornar a omplir el Fons de Reserva de la Seguretat Social, un fons que va arribar a tenir 67.000 milions d'euros i que actualment compta amb 2.000 milions. El primer seriadurant deu anys a partir del 2023. El segon,a partir d'aleshores i aplicar mesures correctores si hi ha desviacions.Des del Ministeri de Seguretat Social matisen a l'ACN que el que s'ha plantejat a la mesa de diàleg social "no és exactament un augment de les cotitzacions", sinó posar en marxa un "" que s'activaria "de la despesa en pensions, és a dir, si les mesures que s'han plantejat en el primer bloc i les que es poden aprovar al segon "no tenen l'efecte previst", o bé si hi ha algun imprevist o una crisi econòmica, per exemple.En tot cas, les mateixes fonts confirmen que el primer punt és lade reserva de la Seguretat Social "a través d'una". El plantejament que el Ministeri ha fet a la reunió d'avui "Si hi ha "desviació" en relació amb la previsió de despesa, aquest fons actuaria com a "matalàs" per aplicar-lo a partir de la dècada dels 30, "quan el sistema podria veure's més tensat per la jubilació de generacions nombroses".En cas que no hi hagués desviació de la despesa en pensions, aquest import es "tornaria" a través d'una rebaixa de cotitzacions o un increment de les pensions. Des del Ministeri indiquen que aquest mecanisme "substitueix" el factor de sostenibilitat del 2013, l'aplicació del qual era "automàtica, permanent" i suposava "una retallada en la pensió inicial a mesura que avançava l'esperança de vida".

