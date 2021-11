Argimon situa la millora en salut mental com la «prioritat de la legislatura»

Reclamacions a l'Estat

Oportunitats a l'atenció primària i la innovació

El conseller de Salut de la Generalitat,, ha reivindicat la necessitat de deixar de banda les polítiques a curt termini per centrar-se en la mirada llarga en "una nova etapa de recuperació, enfortiment i impuls" del sistema sanitari català. Argimon ha subratllat lai la situa com "la"."És el moment de mirar a mitjà i llarg termini, no a curt", ha dit. En una conferència sobre la transformació del sistema de salut, Argimon ha celebrat que Europa ja no es vegi travessada per les polítiques d'austeritat alhora queEntre altres objectius esmentats en la conferència anomenada "Transformació del sistema de Salut: present i futur", el màxim responsable del departament de Salut ha defensat la necessitat de(EAP) i "" amb reforços inspirats en els gestors Covid. També ha plantejat la urgència de "de Catalunya perquè deixi de ser un ens de la Conselleria de Salut i tingui un rol més independent. Alhora, s'ha referit a la voluntat deals centres de salut o a l'obligació de "" millorant les condicions laborals dels treballadors.Més enllà del camp a recórrer per aconseguir estabilitat en les plantilles sanitàries, s'ha fet menció a dosafegits. El primer incideix en l'existència d'un "". Això suposa que no hi ha els treballadors que el sistema requereix. "Difícilment tindrem a curt termini els professionals que necessitem per afrontar el recanvi generacional perquè ara mateix no hi són", ha reconegut el conseller. Per revertir-ho, ha recuperat la necessitat de polítiques a llarg termini.La segona preocupació que frena la bona gestió dels treballadors té a veure amb l'Estat. "Ladelsés una qüestió clau i, ara mateix, en aquesta matèria no som un país sobirà. Quan parlem de retenir i captar talent,que a dia d'avui no tenim", ha expressat. En aquest sentit, ha recordat que el govern català no està demanant fer-se càrrec de l'examen MIR, sinó que l'actual petició principal en "" es basa en aconseguir traspassos en temes com l'acreditació de centres i unitats docents, l'avaluació del seu funcionament o la determinació de l'oferta anual de places.En referència al govern de l'Estat encara s'ha fet una crítica més àmplia. Sobre el futur de la situació del sistema de salut, Argimon ha apuntat que. "La nostra situació de dependència de l'Estat espanyol fa que,", ha reblat. En aquesta línia, ha reclamat "una resposta de l'Estat" amb el manteniment dels fons extraordinaris Covid.En sentit contrari, el representant del Govern ha assenyalat quecom va passar amb la crisi del 2008, i que "els fons europeus seran un element clau". En aquest pla, s'ha fet referència aque es preveu impulsar gràcies a aquesta inversió, com la, la remotització de qualsevol tipus de pacient o el desplegament deUn altre dels focus del discurs ha estat lesque s'obren en terrenys com. En aquesta última matèria, el titular de Salut ha indicat que en un moment en què les economies prioritzen la innovació en el desenvolupament socioeconòmic, "". Així, el teixit industrial unit als centres tecnològics i al prestigi de la recerca catalana, haurien de permetre consolidar el país "com aal sud d'Europa".També com a part d'aquest "nou cicle" que ha presentat Argimon en la conferència des de l'edifici Ideal, el Centre d'Arts Digitals de Barcelona, es vol aprofitar el panorama que ha evidenciat la pandèmia per. El conseller s'ha mostrat partidari d'i el disseny dels EAP per "incorporar espais per a les noves modalitats d'atenció a la ciutadania", com l', o "fer possible la". Alhora, ha remarcat que "un punt clau" és sumar perfils com "els gestors de casos" que han de ser "una evolució dels gestos covid" o els referents escola covid (RECO). La idea és que aquests treballadors alliberin els responsables assistencials. "Les metgesses han de fer més de metgesses i les infermeres han de fer més d'infermeres", ha apuntat.En consonància amb el que s'havia defensat des del Govern els últims mesos, especialment des de la presentació d'un pla específic per reforçar l'el conseller s'hi ha referit com lade l'actual executiu. Després que hagin empitjorat els indicadors al voltant d'afectacions mentals arran de la pandèmia, el titular de Salut ha proposat "" amb el reforç de l'atenció domiciliària i la intervenció comunitària, alhora que s'amplia les capacitats de l'atenció primària en aquesta matèria també. En especial, Argimon també ha fet menció a la necessitat deAltres objectius esmentats han estat també l'"pressupostàriament i organitzativament" o la "transició cap a una assignació econòmica basada en els resultats obtinguts". Per reforçar l'actual disseny de polítiques de salut pública, concretament, Argimon ha mencionat la necessitat que l', amb autonomia de gestió i mecanismes de control i avaluació propis", independitzant-se de la gestió que actualment fa el departament de Salut.Pel que fa als centres, Argimon ha destacat que laen cinc grans eixos ha de permetre que en el futur els hospitals gestionin els fluxos de pacients i existeixi "una" perquè els centres més grans puguin ajudar la resta hospitals del país.

