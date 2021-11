Campanya per millorar el rendiment de comptes en la política catalana

L'i l'han començat una campanya per assolir el compromís dels polítics amb la "millora de la qualitat institucional" de Catalunya. La campanya vol que els parlamentaris i els alts càrrecs de la Generalitat es comprometin personalment per actuar d'acord amb els mecanismes d'avaluació de la gestió pública, i per això han fet públic l'estudi Mesurar per avançar, que proposa un decàleg d'accions per dotar de qualitat l'entorn institucional català i aprofundir en el rendiment de comptes.Els impulsors alerten que, d'acord amb l'European Quality Index que elabora el, Catalunya es troba per sota de la mitjana de les regions europees pel que fa a la, i se situa en el lloc 137 de 210. Obté el pitjor resultat de les 17 comunitats autònomes espanyoles, en una classificació encapçalada pel País Basc, la Rioja, Navarra i Astúries.La campanya parteix de la base que el sistema institucional català té "" com ara limitacions en el rendiment de comptes davant del Parlament i la Sindicatura de Comptes, absència d'una avaluació independent en el procés legislatiu i poca capacitat de gestionar, processar i analitzar dades, així com dificultats en la gestió. En aquest sentit, els impulsors assenyalen que s'han aprovat lleis que "no han comptat amb un procés d'avaluació independent" per valorar-ne l'impacte, com ara la llei de preus del lloguer o la reducció de taxes universitàries.Per això, l'Associació Catalunya Sense Límits i l'Institut Ostrom plantegenencaminades de polítiques públiques encaminades a millorar el rendiment de comptes del Govern i el Parlament. Aquestes propostes passen per crear una "autoritat fiscal independent" i exigir que els decrets llei i les iniciatives legislatives i parlamentàries es presentin acompanyades d'una memòria d'impacte regulador i pressupostari. També reforçar el paper avaluador de la Sindicatura de Comptes i adoptar estratègies parlamentàries que permetin l'expiració d'una llei o regulació en un període prèviament determinat.També proposen consolidar el repositori d', simplificar els formats dels informes i les memòries d'avaluació, modernitzar el procés de recopilació, processament i anàlisi de dades públiques, crear registres de dades poblacionals, promoure la col·laboració de l'Idescat amb centres de recerca o think tanks i treballar en la pressupostació orientada a resultats.

