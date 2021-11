Sant Quirze denunciarà la discoteca Waka per delicte d'odi després de l'agressió a un jove

🔴 Agressió racista per part de la seguretat de Waka Sabadell. Un jove ha rebut una brutal pallissa aquesta matinada després que els porters li neguessin l'entrada al local. pic.twitter.com/IZzcZWVOAD — Joan Gálvez Pausas (@joangalvezfoto) November 1, 2021

L'actuarà judicialmentdesprés que els vigilants del local agredissin un jove que hi volia entrar, aquest cap de setmana. L'alcaldessa, Elisabeth Oliveras (ERC), ha explicat a l'ACN que el consistori denunciarà el local per lesLa víctima assegura que no el van deixar entrar perquè ési des de l'Ajuntament recorden que "" que passa. Tot i que lamotivacions racistes, Oliveras insisteix que la violència no està mai justificada "Hi ha un telèfon que és el 112 i qui té la competència en seguretat ciutadana són els Mossos. No es pot discriminar la gent", ha etzibat.Oliveras ha traslladat les intencions del govern municipal a la Junta de Portaveus celebrada aquest dimarts a la tarda. L'alcaldessa explica que ja en eldiverses persones havienel local perquè "". Un dels casos més mediàtics va passar el 2019.L'incident del darrer cap de setmana es va denunciar dilluns a les xarxes socials, on es va difondre un vídeo de part de l'agressió. A les imatges es veu almenys dos vigilants propinant cops de puny i coces a una persona estirada a terra. Aquest dimarts, la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor